Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını kapsamında düzenli olarak Bilim Kurulu ile toplantılar gerçekleştiriyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından salgının seyri ve alınan yeni kararlar açıklanıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte merak edilen detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her hafta Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmamış ancak alınan kararlar Bakan Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınlanmıştu.

Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının ise henüz tarihi ve saati açıklanmadı. Konuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.