Üsküdar Belediyesi tarafından bilim ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek için kurulan Türkiye’nin en kapsamlı bilim ve planetaryum merkezi olan Üsküdar Bilim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, çok sayıda öğrenci ve aile katıldı.
BİRİNCİ FAZ AÇILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çocuklara bilim ve teknolojiyi hayatın içinden örneklerle ve hayata temas eden çalışmalarla öğretmeyi amaçlayan Üsküdar Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Varank, merkezde eğitim gören 500 kadar 6-14 yaş arası öğrenci kaşiflerle birlikte merkezin 1. Faz açılışını gerçekleştirdi. Üsküdar Bilim Merkezi’nin en önemli özelliklerinden biri olan kubbe ilk kez basına gösterildi. Açılışın ardından minik kaşifler Uygulamalı Atölyeler’de astronomi, teknoloji, matematik, doğa bilimleri üzerine çalışmalarını Bakan Varank’a gösterdi.
Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplumların gelişmesinde bilim ve teknolojinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Varank, “Bilimi ve teknolojiyi ithal eden, taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz. Unutmayın bilim aynı zamanda bir yarıştır. ABD ile Sovyetler Birliği'nin uzay yarışı olmasaydı belki de insanoğlu aya insan gönderemeyecekti. Bu yarış bugün daha da hızlı devam ediyor. Biz de millet olarak sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Çünkü hem tarihi hem de geleceğe karşı sorumluluğumuz var. İşte bunun için milli teknoloji hamlesi diyoruz. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmenin yolu da bilimin toplum tarafından özümsenmesi ve sevilmesi ile mümkündür” dedi.
'5 BİLİM MERKEZİMİZİ TAMAMLADIK'
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilimin ve tekniğin 7'den 70'e sevilmesi, yaşanması ve paylaşılması için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Varank, “TÜBİTAK'ın bu anlamda önemli çalışmaları var. İşte bilim merkezlerimiz de bu çalışmalar arasında en önemsediklerimizden bir tanesidir. Bugüne kadar 5 bilim merkezimizi tamamladık. Konya Bilim Merkezi'nin ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. Kocaeli ve Bursa Bilim Merkezlerimizin yıllık ziyaretçi sayıları 1 milyona yaklaştı. Bilim merkezleri fikri en verimli öğrenmenin aktif bir şekilde gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek ve soru sorarak gerçekleştiği gerçeğine dayanmaktadır. Bilim merkezlerindeki sergilerle bilime adeta dokunabiliyorsunuz. Bir sergide robotları, diğer sergide hayatın kaynağı suyu, bir diğerinde ise astronomiyi gözlemleyerek öğreniyorsunuz. Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız bilimin neleri şekillendirdiğini bu merkezlerdeki sergilerde yaşayarak öğreniyoruz. Bilim merkezleri, gençlerimize ve çocuklarımıza bilim ve teknoloji ile ilgili birçok deney ünitesi sunarak okul dışında oldukça farklı bir deneyim kazandırıyor” diye konuştu.
İKİNCİ FAZ SENEYE DEVREYE GİRECEK
Bilim merkezleri ile ilgili çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bakan Mustafa Varank, “İnşallah önümüzdeki yıl iletişim, robotik, otomotiv, finans, enerji, doğa bilimleri ve tıp teknolojileri çalışmalarında geniş kapsamlı hizmet verecek olan ikinci ve üçüncü fazları da hizmete sokacağız. Tüm etaplar tamamlandığında yaklaşık 3500 metrekarelik toplam sergi alanına ulaşacağız. Özgün mimarisi ile zengin içerikleri ile böyle güzel bir merkezi gençlerimize, çocuklarımıza ve milletimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette şunu da belirtmek istiyorum, bilimin, öğrenme heyecanının yaşı olmaz. Burası sadece gençlerimize ve çocuklarımıza yapılmadı. 7'den 70'e tüm bilim meraklılarını merkezimize davet ediyoruz. İnşallah burası da diğer bilim merkezlerimiz gibi yoğun ziyaretçi akınına uğrayacaktır”diye konuştu.
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