        "Bilinçsiz şekilde alınan takviyeler faydadan çok zarar verebilir" - Haberler

        "Bilinçsiz şekilde alınan takviyeler faydadan çok zarar verebilir"

        Kontrolsüzce artan takviye ve yöntemlerin insan sağlığını tehdit edebileceğini söyleyen GETAT Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, "Hiç kimse kendi kendine takviye kullanmamalı. Eczaneden ya da internetten bilinçsiz şekilde alınan ürünler faydadan çok zarar verebilir. Mutlaka tetkikler yapılmalı ve ihtiyaç varsa uzman hekim kontrolünde kullanılmalıdır" dedi

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Bilinçsizce tüketiyorsanız dikkat!

        Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan ‘Longevity’ kavramının yeni bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, “Aslında uzun ve sağlıklı yaşam dediğimiz şey, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin temelinde uzun yıllardır yer alıyor. Ozon tedavisi, homeopati, fitoterapi, hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamalar doğru şekilde yapıldığında bu sürecin bir parçasıdır. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak misali avuç dolusu takviye almanın uzun ve sağlıklı yaşam için olumlu etkisi yok. Önceleri kimyasal ilaçlar kullanılırdı şimdi ise iş takviyelere döndü” dedi.

        "HASTALANMADAN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"

        Toplumda geleneksel tedavi yöntemlerine genellikle hastalık sonrası başvurulduğunu belirten Özcan, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Dr. Özcan, “Asıl önemli olan hastalanmadan önce önlem almak. Longevity dediğimiz yaklaşım da tam olarak budur. Sağlıklı kalmayı hedefler” diye konuştu.

        Dr. Özcan, “Hiç kimse kendi kendine takviye kullanmamalı. Eczaneden ya da internetten bilinçsiz şekilde alınan ürünler faydadan çok zarar verebilir. Mutlaka tetkikler yapılmalı ve ihtiyaç varsa uzman hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Tabi ki sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

        "HER TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI"

        Her bireyin sağlık durumunun farklı olduğunu belirten Dr. Özcan, “Birine iyi gelen bir yöntem başkası için uygun olmayabilir. Bu nedenle tüm tedavi süreçleri kişiye özel planlanmalıdır. Ozon tedavisi gibi yöntemler de ancak uygun görülen hastalarda ve uzman hekim tarafından uygulanmalıdır” dedi.

