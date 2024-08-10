Bilinçsiz sulama "Balıklıgöl Havuzu"ndaki balıkları tehdit ediyor!
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki "Şehit Balıklar Havuzu" olarak da bilinen "Balıklıgöl Havuzu"nda yaşayan balıklar, iddiaya göre civar köylerde açılan kuyuların ardından yok olma tehlikesi yaşıyor
Ankara'nın Polatlı ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ilıca Mahallesi'ndeki tarihi "Balıklı Göl Havuzu", iddiaya göre civar köydeki çiftçilerin bilinçsizce açtığı kuyulardan dolayı yok olma tehditi altında.
Romalı'ların yerleştiği bölgede bulunan tarihi Balıklı Göl Havuzu, aynı zamanda "Şehit Balıklar Havuzu" olarak da biliniyor. Öte yandan Balıklı Göl Havuzu'nun çevresinde Roma ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mezarlar ile höyük bulunuyor.
Polatlı'da yaşayan vatandaşlardan Hamza Kabasakal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada bir tarih yatıyor. Burada zamanında Romalılar varmış. Ilıca Mahallesinde bir tarih yatıyor. Burası da köyün ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki havuz Şanlıurfa'daki balıklı göl ile hemen hemen aynı" dedi.
Kabasakal, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda buradaki balıklar ortadan kayboluyor. Ardından savaş bittikten sonra buradaki balıklar yaralı olarak tekrar ortaya çıkıyor. Bu durum çok ciddi köyde etki oluşturuyor" diye konuştu.
Kabasakal, şöyle sürdürdü: "Romalılar döneminden bugüne gelmiş bu tarihi alan günümüzde yok olmaya terk edilmiş bir durumda. Eskiden burada çok ciddi bir su vardı. Bu suyu burada bilinçsizce açılan kuyular nedeniyle azalmış durumda. Yarın burası kuruduğunda buradaki balıklar telef olacak."
Kabasakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polatlı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ivedi bir şekilde söz konusu Balıklıgöl'ün kurtarılması için çalışma yapılması çağrısında bulundu.