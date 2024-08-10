Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bilinçsiz sulama balıkları tehdit ediyor! | Son dakika haberleri

        Bilinçsiz sulama "Balıklıgöl Havuzu"ndaki balıkları tehdit ediyor!

        Ankara'nın Polatlı ilçesindeki "Şehit Balıklar Havuzu" olarak da bilinen "Balıklıgöl Havuzu"nda yaşayan balıklar, iddiaya göre civar köylerde açılan kuyuların ardından yok olma tehlikesi yaşıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara'nın Polatlı ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ilıca Mahallesi'ndeki tarihi "Balıklı Göl Havuzu", iddiaya göre civar köydeki çiftçilerin bilinçsizce açtığı kuyulardan dolayı yok olma tehditi altında.

        2

        Romalı'ların yerleştiği bölgede bulunan tarihi Balıklı Göl Havuzu, aynı zamanda "Şehit Balıklar Havuzu" olarak da biliniyor. Öte yandan Balıklı Göl Havuzu'nun çevresinde Roma ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mezarlar ile höyük bulunuyor.

        3

        Polatlı'da yaşayan vatandaşlardan Hamza Kabasakal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada bir tarih yatıyor. Burada zamanında Romalılar varmış. Ilıca Mahallesinde bir tarih yatıyor. Burası da köyün ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki havuz Şanlıurfa'daki balıklı göl ile hemen hemen aynı" dedi.

        4

        Kabasakal, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda buradaki balıklar ortadan kayboluyor. Ardından savaş bittikten sonra buradaki balıklar yaralı olarak tekrar ortaya çıkıyor. Bu durum çok ciddi köyde etki oluşturuyor" diye konuştu.

        5

        Kabasakal, şöyle sürdürdü: "Romalılar döneminden bugüne gelmiş bu tarihi alan günümüzde yok olmaya terk edilmiş bir durumda. Eskiden burada çok ciddi bir su vardı. Bu suyu burada bilinçsizce açılan kuyular nedeniyle azalmış durumda. Yarın burası kuruduğunda buradaki balıklar telef olacak."

        6

        Kabasakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polatlı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ivedi bir şekilde söz konusu Balıklıgöl'ün kurtarılması için çalışma yapılması çağrısında bulundu.

        7

        Öte yandan Balıklı Göl'ün çevresinde Roma İmparatorluğu döneminden kalma mezarlar da yer alıyor.

        #yerel haberler
        #ankara
        #Polatlı
        #balıklıgöl
        #gazi balık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma