Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

"Bilinmeyen numaralara" 587 milyon lira harcandı

Rehberlik hizmeti veren işletmecilerin, 2010'dan bu yana toplam geliri 587 milyon lirayı aştı. Söz konusu hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 299 milyona yaklaştı

bilinmeyen numaralar
AA

Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu hizmetlerin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana 587 milyon lirayı geçti.

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 587 milyon lirayı geçti.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 299 milyona yaklaştı.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 10 aktif işletmecinin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sayısı 1 milyon 655 bin 46, çağrı süresi 2 milyon 558 bin 700 dakika olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte 2 milyon 873 bin 222 isimle sorgulama, 5 milyon 210 bin 731 numarayla sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,4 milyon lira oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gübre için 5 yılda 5,6 milyar dolar ithalat yapıldı
İŞ-YAŞAMGübre ihracatı yüzde 187 arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şimdi sıra milli YHT'de
İŞ-YAŞAM"Şimdi sıra milli YHT'de"
Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi
İŞ-YAŞAMDoğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi
Rekabet Kurumu 2019'un birleşme ve devralma görünümünü açıkladı - Haberler
İŞ-YAŞAMYabancıların Türk şirketlerine yatırımı yüzde 143 ...
Ankara'da havacılık sektöründe İran alarmı
İŞ-YAŞAMAnkara'da havacılık sektöründe İran alarmı
Türkiye futbolcu için bir anda vergi cehennemi oldu
İŞ-YAŞAM1 futbolcuya 1 devlete gidecek
Son dakika! GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek
İŞ-YAŞAMGSS borcu olanlar için karar çıktı!
TARİHİ AÇILIŞ! TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı bugün törenle açılacak! - Haberler
İŞ-YAŞAMTarihi açılış
Polislere taltif ödemesi yapılacak mı? Taltif ödemesi nedir? Taltif ödemesi ne kadar 2020
İŞ-YAŞAMPolislere taltif ödemesi yapılacak mı?
Atlas'ta yeni kriz
İŞ-YAŞAMAtlas'ta yeni kriz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X