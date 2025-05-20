Bilirkişi Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? Bilirkişi Olma Şartları Neler?

Bilirkişi Nedir ve Bilirkişi Ne İş Yapar?

Hakim veya savcıların karar verme sürecinde bilgi sahibi olmadıkları konular karşılarına çıkabilir. Bu durumda teknik yahut özel bilgilere ihtiyaç duyulduğunda, karar mekanizmasının doğru işlemesi için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulur. Bilirkişi nedir sorusunun yanıtı da tam olarak bu tanımı içerir. Kısaca bilir kişi, teknik konularda özel bilgi gerektiren durumlarla ilgili görüş bildiren uzman kişidir. Bilir kişi nedir sorunun somutlaşması için bir örnek vermemiz gerekirse eğer yıkılan bir binanın inşaat projesine uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda rapor veren kişidir. Bu bilgiye sahip olabilecek kişi ise inşaat mühendisidir. Alanında uzman bir inşaat mühendisi, hakim veya savcının doğru karar verebilmesi için gerekli raporu hazırlar. Daha detaylı olarak bilirkişi ne iş yapar diyenler için bilirkişinin görevlerine göz atalım…

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- Alanında uzman olmak

- İncelemesi gereken durum hakkında tarafsız ve objektif davranmak.

- Gerekli raporu hazırlarken de objektiflik ve tarafsızlığını korumak.

- Mahkeme tarafından kendisine verilen sürede raporu hazırlamak.

- Mahkemeye yardımcı olarak doğru karar vermelerini kolaylaştırmak.

Bilirkişi ne iş yapar diye maddelere baktığımızda bu kişilerin teknik ve özel konularda alanında uzman bireyler olduklarını görüyoruz. Bu durumda akla hangi meslekler bilirkişi olabilir sorusu geliyor. Bilirkişilik yapmaya elverişli olan meslek grupları, uzmanlık gerektiren alanlardan çıkar. Uzmanlık isteyen pek çok meslek dalı olsa da bilirkişilik yapmak için en yaygın olan meslekler şu şekilde sıralanabilir;