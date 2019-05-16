Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilirkişi: Şule Çet'in ayakkabısının önce düşmesi, intihar örüntüsüne aykırı

DHA

Ankara'da, plazanın 20'nci katından düşen üniversiteli Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, genç kızın sol ayakkabısının sağ kolunun altında, sağ ayakkabısının ise sol ayağının 155 santimetre ilerisinde bulunduğu belirtildi. Raporda, "Düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Şule Çet'in ayakkabısının vücudundan önce yere düştüğü açıktır. Bu durum olağan bir intihar davranış örüntüsüne ve sürecin olağan akışına aykırıdır" denildi

Şule Çet

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 28 Mayıs 2018'de saat 03.50'de, plazanın 20'nci katından düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Erciyes Üniversitesi'nden Adli Tıp uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi. Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava dosyasındaki ön raporda; dava dosyasındaki ifadeler, iddianame, olay yeri inceleme raporları, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, fotoğraf, video ve güvenlik kamerası kayıtları ile diğer adli tıbbi belgeler üzerinde yapılan bilimsel inceleme ve değerlendirmeler sonucu ulaşılan kanaatlere yer verildi.

SANIĞIN İFADESİ YER ALDI

Raporda, sanık Çağatay Aksu'nun "Yaklaşık 03.00 sıralarından sonra Şule, ofisteki makam odasının yanındaki dinlenme odasına geçti. Kapısı da açıktı. Yaklaşık 1 dakika sonra arkasından gittiğimde Şule camdan sarkmış, elleri aşağıya doğru açıktı. Ben kendisini tuttum. Bana 'Ben gidiyorum' dedi. Ben de 'Sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, manyak mısın, ne olur tutun' diye söyledim. Hiç cevap vermedi. Bu şekilde düştüğünü hatırlıyorum" ifadesi hatırlatıldı.

'ODADA GERÇEKLEŞMEDİ' ŞÜPHESİ

Raporda; Şule Çet'in düştüğü iddia edilen odada tespit edilen bulgular, cam, pencere aralığı, cam önünde duran sehpa, sehpa ile cam arasındaki mesafe, sehpa üzerinde duran tavla gibi nesnelerin birbiriyle olan ilişkisi ve düzeni yanında bu cam ve pencere üzerinde ve kenarlarında Şule Çet'e ya da sanıklara ait herhangi bir parmak izi saptanmamasının, olayın bu odada gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında şüphe doğmasına neden olduğu belirtildi. Raporda, "Zira Şule Çet´in atlaması-atılması sonrasında olay yerinin düzenlenmiş, silinmiş olması ya da Şule Çet'in makam odası olarak kullanılan diğer odada açık bulunan camdan atlaması/atılması olasılık dahilindedir" denildi.

"SOL AYAKKABI ŞULE ÇET'TEN ÖNCE, SAĞ AYAKKABI SONRA DÜŞMÜŞTÜR"

Raporda; olay yerinde çekilen fotoğraflar incelendiğinde Şule Çet'in sol ayakkabısının sağ kolunun altında hafif ezilmiş biçimde, sağ ayakkabısının ise sol ayağın 155 santimetre ilerisinde bulunduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Şule Çet'in ayakkabısının vücudundan önce yere düştüğü açıktır. Sağ ayakkabının ise Şule Çet´in yerle teması sırasında ayağında olduğu ve yere çarpma ile fırladığı ya da atlaması-atılması sonrasında atılmış olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Özetlemek gerekirse, Şule Çet´in sol ayakkabısı baş aşağıda olacak şekilde düşmesine rağmen kendisinden önce, sağ ayakkabısı ise kendisi ile birlikte ya da kendisinden sonra yukarıdan atılması şeklinde düşmüştür."

"İNTİHAR DAVRANIŞ ÖRÜNTÜSÜNE AYKIRI"

Raporda bu bulguların, sanık Aksu'nun olayın intihar olduğu iddiasıyla uyuşmadığına işaret edilerek, "Çağatay Aksu'nun, Şule Çet'in intihar etme amacı ile kafası ve elleri aşağıda olacak şekilde pencereden sarktığı ve kendisinin tutma çabasına rağmen aşağıya düştüğü şeklindeki ifadesi teorik olarak Şule Çet´in sol ayakkabısını aşağıya attıktan sonra sağ ayakkabısı ayağındayken aşağıya atlama çabası içerisinde olduğu gibi dolaylı bir sonuç doğurmaktadır ki, bu durum olağan bir intihar davranış örüntüsüne ve sürecin olağan akışına aykırıdır" görüşüne yer verildi.

SOL ELİNDE YOLUNMUŞ BULUNAN, KENDİ SAÇLARI

Raporda, ayrıca "Olay yerinde saptanan bulgular ve fiili durumun; Şule Çet'in ayakları aşağıya sarkmış şekilde elleri ile sanıklara ya da cam çerçeve bileşenlerine tutunma çabası sırasında, ayakların da hareketli ve çırpınması ile sol ayakkabısının ayağından çıkması ve aşağıya düşmesi yüksek olasılık dahilindedir. Zira, gerek Y-STR DNA analizi ile Şule Çet´in tırnak örneklerinde saptanan erkeğe ait biyolojik doku örnekleri, gerekse olay yerinde Şule Çet´in sol elinde yolunmuş olarak bulunan kendi saçları da, böyle bir mekanizma (yukarıda bulunan bir şeyi tutma/bir şeye tutunma çabası sırasında saçların elinde kalması, vb.) ile açıklanabilir" denildi.

"SANIKLARA YA DA CAM ÇERÇEVEYE TUTUNMA ÇABASI"

Raporun sonuç ve kanaat bölümünde ise olay yeri ve Şule Çet'in yaralanma örüntüsü ile sanık Çağatay Aksu'nun ifade ve anlatımlarının adli ve tıbbi açıdan uyumsuz olduğu tespitinde bulunularak, "Bulgular ve fiili durumdan yola çıkılarak yapılan değerlendirmede Şule Çet'in, ayakları aşağıya sarkmış şekilde elleri ile sanıklara ya da cam çerçeve bileşenlerine tutunma çabası sırasında, ayakların da hareketi/çırpınması ile sol ayakkabısının ayağından çıkması ve aşağıya düşmesi ile ortaya çıkmasının daha yüksek olasılık dahilinde olduğu belirlenmiştir" denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okmeydanı'nda terör operasyonu
GÜNDEMOkmeydanı'nda terör operasyonu
Reina saldırganının eşine tahliye
GÜNDEMReina saldırganının eşine tahliye
Sara hastası olduğu belirtildi! Mimar havuzda boğuldu!
GÜNDEMMimar havuzda boğuldu!
Araçın sahibi kendine gelemedi: 'Halen gülüyorum, çok komik bir durum'
GÜNDEMAraçın sahibi kendine gelemedi: 'Halen gülüyorum, çok ...
Son dakika haberi: Harun Dulkara tutuklandı! Ayhan Güner'i silahla yaralamıştı
GÜNDEMAlen'den sonra Ayhan'ı da vurdu!
O ilgisiz baba yaralı oğlunu hastaneden kaçırdı!
GÜNDEMYaralı oğlunu hastaneden kaçırdı!
Eşiyle kavga etti, sokakta dehşet saçtı!
GÜNDEMEşiyle kavga etti, sokakta adam öldürdü
Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni Tek tip askerlik sistemi son dakika haberl
GÜNDEMTek tip askerlik sistemi son dakika gelişmeleri
Çapa makinesine ayağını kaptırdı
GÜNDEMÇapa yapıyordu her şey bir anda oldu
Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a hapis cezası
GÜNDEMZekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesine hapis

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X