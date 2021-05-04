Bill ve Melinda Gates çiftinin boşanmasının perde arkası 0:00 / 0:00

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Bill Gates dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyerek, "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler gündeme damgasını vurmakta gecikmedi.

Gates ailesi yatırımcı Warren Buffet ile milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürütüyordu.

Özellikle Bill Gates'in günde 16 saat çalışması ve ailesine neredeyse hiç zaman ayıramamasının çiftin ilişkisinde önemli bir sorun kaynağı olduğu Melinda Gates tarafından zaman zaman dile getiriliyordu.

2019 yılında çiftin 25'inci evlilik yıldönümü vesilesiyle Sunday Times'ın gerçekleştirdiği röportajda Melinda Gates, "İnanın bana, bazı günler evliliğimiz o kadar zordu ki kendi kendinize 'Bunu yapabilir miyim?' diye düşünüyordunuz" demişti.

NASIL TANIŞTILAR?

Her şey Melinda'nın 1987'de Microsoft'ta ürün sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Melinda ile Bill New York'ta bir iş yemeği için buluştular. Sonrasında ikilinin arasında bağımlılık oluştu.

O dönemi bir Netflix belgeseli için anlatan Bill Gates "Birbirimizi önemsiyorduk. Önümüzde iki seçenek vardı: Ya ayrılacaktık ya da evlenecektik" demişti.

Melinda ise, gönül işlerinde bile sistemli olmaktan vazgeçmeyen Bill'i bir gün "evliliğin olumlu ve olumsuz yanları" listesi hazırlarken gördüğünü anlatmıştı.

Çift 1994'te Hawaii'nin Lanai adasında evlendi. Basına yansıyan haberlere göre davetsiz misafirlerden korunmak için düğün sırasında adadaki tüm helikopterleri kiralamışlardı.

MAL BÖLÜŞÜMÜ NASIL OLACAK?

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 146 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumda bulunan Bill Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor.

Bill Gates’in Sözcüsü, üç çocuktan sonra boşanma açıklaması yapan çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

27 yıllık evliliğe son vermeye karar veren çiftin, teknoloji sektöründeki ağırlıklarının yanı sıra gayrimenkul, sağlık sektörlerinde yatırımları ve iklim değişikliği, kadınlar için eşitlik gibi birçok sosyal konuda girişimleri bulunuyor.

56 yaşındaki eski Microsoft yöneticisi Melinda Gates ise Bill & Melinda Gates Vakfı’ndaki çalışmalarıyla dünya çapında üne kavuştu. Vakıf 50 milyar dolardan fazla bağış yaptı. Vakfın sözcüsüne göre çift, eş başkanlar olarak görev yapmaya devam edecek.

Bill Gates geçen yıl vakıf işlerine odaklanmak için Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılmıştı.

BILL GATES BOŞANMA AVUKATINI TUTTU

Bill Gates, eşi Melinda Gates'ten boşanmak için yakın arkadaşı olan 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T Munger’ı tuttu. Munger, aynı zamanda Gates'in milyarder arkadaşı olan Warren Buffett tarafından yönetilen Berkshire Hathaway Holding'te başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Gates çiftinin boşanması dünyanın en zenginleri arasında son yıllardaki ikinci şok boşanma olarak dikkat çekti. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve MacKenzie Scott 2019’da ayrılıklarını duyurmuştu. Boşanma sonucu çiftin Amazon’daki hisseleri bölünmüş ve Scott dünyanın en zenginleri listesine girmişti.