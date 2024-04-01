Billie Eilish sert eleştirisiyle Taylor Swift hayranlarını karşısına aldı

Billie Eilish, Taylor Swift’e yönelik olduğu düşünülen eleştirisiyle, sanatçının hayranlarının tepkisini çekti. Eilish, Billboard'a verdiği röportajda "Büyük sanatçıların albümlerinde müsrif ambalajlar kullandığına” dair yorum yaptı. Öfkeli Taylor Swift hayranları, tepki gösterince Eilish, savunma yapmak zorunda kaldı.

Billie Eilish, önce isim vermeden; "Tüm favori sanatçıların daha fazla satın almaya devam etmeyi sağlamak için 40 farklı sentetik paket hazırladığını” söyledi.

Şarkıcı, 2021'de ‘Happier Than Ever’ şarkısının yeni versiyonunu yayınladığında dikkat çekici bir şekilde geri dönüştürülmüş sentetik ve şeker kamışından yapılmış streç film kullanmıştı.

“Hâlâ rakamlarınızı ve para kazanmayı bu kadar önemsediğiniz bir noktadayız” diyen şarkıcı, “Elinden gelenin en iyisini yapan biri olarak sürdürülebilir olma yolundan çıkanları sinir bozucu buluyorum. Ekibimdeki herkesin sürdürülebilirliğe önem vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Taylor Swift, geçmişte Ariana Grande ve Olivia Rodrigo gibi albümlerinin birden fazla versiyonunu satmasıyla bilindiğinden, sadık hayranları, Eilish’in sözlerinin Swift’e yönelik olduğunu düşündü ve sözlerinden dolayı Eilish'i sosyal medyada eleştirdi. Pek çok Swift hayranı, Eilish’i Swift’e saldırmakla suçladı.

Billie Eilish de bunun üzerine bir açıklama yaparak; "İnsanlar benim ağzımdan konuşmayı bırakıp o Billboard makalesinde söylediklerimi gerçekten okusalar harika olurdu" diye yazdı.