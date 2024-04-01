Billie Eilish sert eleştirisiyle Taylor Swift hayranlarını karşısına aldı
Büyük sanatçıların albümlerinde müsrif ambalaj kullanımını eleştiren Billie Eilish, Taylor Swift hayranlarının tepkisini çekti. Eilish, yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı
Billie Eilish, Taylor Swift’e yönelik olduğu düşünülen eleştirisiyle, sanatçının hayranlarının tepkisini çekti. Eilish, Billboard'a verdiği röportajda "Büyük sanatçıların albümlerinde müsrif ambalajlar kullandığına” dair yorum yaptı. Öfkeli Taylor Swift hayranları, tepki gösterince Eilish, savunma yapmak zorunda kaldı.
Billie Eilish, önce isim vermeden; "Tüm favori sanatçıların daha fazla satın almaya devam etmeyi sağlamak için 40 farklı sentetik paket hazırladığını” söyledi.
“Hâlâ rakamlarınızı ve para kazanmayı bu kadar önemsediğiniz bir noktadayız” diyen şarkıcı, “Elinden gelenin en iyisini yapan biri olarak sürdürülebilir olma yolundan çıkanları sinir bozucu buluyorum. Ekibimdeki herkesin sürdürülebilirliğe önem vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Şarkıcı, 2021'de ‘Happier Than Ever’ şarkısının yeni versiyonunu yayınladığında dikkat çekici bir şekilde geri dönüştürülmüş sentetik ve şeker kamışından yapılmış streç film kullanmıştı.
Taylor Swift, geçmişte Ariana Grande ve Olivia Rodrigo gibi albümlerinin birden fazla versiyonunu satmasıyla bilindiğinden, sadık hayranları, Eilish’in sözlerinin Swift’e yönelik olduğunu düşündü ve sözlerinden dolayı Eilish'i sosyal medyada eleştirdi. Pek çok Swift hayranı, Eilish’i Swift’e saldırmakla suçladı.
Billie Eilish de bunun üzerine bir açıklama yaparak; "İnsanlar benim ağzımdan konuşmayı bırakıp o Billboard makalesinde söylediklerimi gerçekten okusalar harika olurdu" diye yazdı.
Özel olarak herhangi bir ismi hedef göstermediğini belirten 22 yaşındaki Billie Eilish; “Bunlar sektör çapında sistemik sorunlardır. Ben de dahil pek çok sanatçı bunları yayınlıyor. Ki bu da yazıda açıkça belirtiliyor” dedi.
Billie Eilish, "Şu anda iklim krizi var ve hepimizin sorunun bir parçası olmamız ve daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
Yıllar boyunca Billie Eilish ile Taylor Swift pek çok dostane an paylaştı. Hatta Eilish, 2019 Billboard Yılın Kadınları töreninde Swift’e teşekkür etti. İki yıl sonra da Swift, BRIT ödülünü alırken sahneden Eilish’e teşekkürlerini iletti.