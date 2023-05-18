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Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı

Yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan Billie Eilish ile Jesse Rutherford çiftinden kötü haber geldi. Eilish ve Rutherford, birlikteliklerini sonlandırdı

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  • Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı - Magazin haberleri

    21. yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Billie Eilish, Ekim 2022'den beri 'The Neighbourhood' grubunun üyesi Jesse Rutherford ile aşk yaşıyordu. 
  • Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı - Magazin haberleri

    Ancak Billie Eilish - Jesse Rutherford çiftten hayranlarını üzen haber geldi.
  • Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı - Magazin haberleri

    AŞK BİTTİ

    Page Six'in haberine göre; Billie Eilish ve Jesse Rutherford, yaklaşık 8 aydır sürel birlikteliklerini noktaladı. 
  • Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı - Magazin haberleri

    Billie Eilish ve Jesse Rutherford, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. 

    Fotoğraflar: Backgrid USA, Mega, Avalon

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