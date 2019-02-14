Billur Kalkavan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın sevgilisi kim? Şeklindeki sorular bugün merak edilen konulardan biri oldu. Ünlü oyuncu katıldığı bir tv programında kendisinden 22 yaş küçük oyuncu sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında açıklamalarda bulundu. Kalkavan, "“Ben Buğra ile 10 senedir birlikteyim. Aramızda 22 yaş var, benden 22 yaş küçük. Şu aralar yaşlanmaya başladı. Diyorum ki ‘sakın yaşlanma seni bırakırım' (gülüyor) Çok yakın profesör bir arkadaşım var psikiyatr. Buğra ile ilk çıkmaya başladığımız da beni aradı. ‘Seni çok severim biliyorsun, bu sefer artık uyarmak zorundayım. Çünkü çok fazla yaş farkı var. Senin yaşında aşk acısı da çok kötü koyar insana, ne olur dikkat et bu çocuk seni terk eder' dedi.”
BİLLUR KALKAVAN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde doğmuştur. Sonra Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi var. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika'ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84'te, Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi. İlk dövmesini sağ omuz üstüne (akrep dövmesi) 1980 yılındaİsviçre'de yaptırdı.
16 yaşında Mudo'da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.
Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı.
2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu.
Billur Kalkavan, kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşadı. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile yaşadı.
2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.
2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay veÖnder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.
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