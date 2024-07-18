2024 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı! BİLSEM öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?
2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Adayların tercih yapmaya esas puanın oluşması için sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almaları gerekiyor. Peki atamalar ne zaman olacak, ne zaman sonuçlanacak? İşte detaylar!
2024 BİLSEM öğretmen atama tercihleri için süreç ilerliyor; bölge sözlü sınav sonuçları açıklandı ve adaylar tercih yapmaya esas puanlarını öğrendi. Tercih yapabilmek için sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almak gerekiyor. Başvuru ve sınav aşamaları tamamlandıktan sonra öğretmenler, şimdi tercih sürecine odaklanıyor. İşte detaylar!
BİLSEM ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu:
"2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama" iş ve işlemleri kapsamında tercih yapmaya hak kazanan öğretmenlerimiz tercihlerini "18-22 Temmuz 2024" tarihleri arasında kişisel şifreleri ile Mebbis ekranından yapabileceklerdir.
BİLSEM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.
Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Sözlü sınava katılmayan ve sözlü sınav esnasında sınav kurallarına aykırı şekilde davranan öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.
Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecektir.