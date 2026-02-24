Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirme aşaması 20 Şubat itibarıyla tamamlandı. Ön değerlendirme uygulamasının ardından bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler listesi, MEB tarafından yayımlanacak. Sürecin devamında genel zihinsel yetenek, müzik ve görsel sanatlar alanlarında yapılacak bireysel değerlendirmelerle yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde...