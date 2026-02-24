BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman?
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne alınacak özel yetenekli ve üstün potansiyelli öğrencileri tespit etmek için yapılan ön değerlendirme süreci, 20 Şubat tarihinde tamamlandı. Tablet üzerinden gerçekleştirilen uygulamaların ardından, BİLSEM sınav takvimi merak ediliyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler listesi ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirme aşaması 20 Şubat itibarıyla tamamlandı. Ön değerlendirme uygulamasının ardından bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler listesi, MEB tarafından yayımlanacak. Sürecin devamında genel zihinsel yetenek, müzik ve görsel sanatlar alanlarında yapılacak bireysel değerlendirmelerle yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde...
2026 BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI
2026 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav takvimi (öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci) kapsamında 15 Aralık 2025 tarihinde başlayan BİLSEM ön değerlendirme sınav süreci, 20 Şubat Cuma günü sona erdi.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları ise 02 - 06 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin 30 Mart 2026 tarihinde, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Ardından bireysel değerlendirme uygulamaları 06 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
BİLSEM EĞİTİM UYGULAMALARI NELER?
Farklı düşünmeyi, yaratıcı olmayı, üretmeyi öğrenecek olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezilerinde aşağıdaki eğitimleri alırlar:
- Uyum (Oryantasyon) Programı
- Destek Eğitimi Programı
- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı
- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı
- Proje Üretimi/Yönetimi Programı
BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLAN EDİLME TARİHİ
Bireysel değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.