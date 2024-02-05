BİLSEM SINAVI NEDİR?

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezi'nin kısaltmasıdır ve bu merkezler, özel yetenekli öğrencilere okul sonrasında ek eğitim imkanı sunan kurumlardır. Sınav, resim, müzik ve genel zihinsel beceri olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilir. Öğrenciler, BİLSEM sınavına sınıf öğretmenleri tarafından aday olarak gösterilir, sınav ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Başarılı olan öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitim alma hakkını elde ederler.