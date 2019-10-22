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Bilumum ne demek? Bilumum nasıl yazılır? Bilumum TDK imla

Bilumum kelimesinin anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre bilumum sözcüğünün doğru yazımı nasıl? Bilumum ne demek? İşte cevabı...

Bilumum ne demek?

Bilumum ne demek? Bilumum sözcüğü nasıl yazılır? Bilumum sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BİLUMUM TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bilumum şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "bilimum, bil umum" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bilumum"dur. 

BİLUMUM NE DEMEK? 

TDK sözlüğüne göre dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olan bilumum; "bütün, hep, hepsi" anlamında kullanılmaktadır. 

 

 

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