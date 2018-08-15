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BİM 17 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de iPhone 6 satılacak mı?

BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta uygun fiyata iPhone 6 satışı yapılacağına dair duyuru yer almıştı. Son gelişmeler sonrası BİM'de iPhone 6 satışının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte 17 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

15.08.2018 - 10:38 | Güncelleme:

BİM Aktüel ürünler kataloğu 17 Ağustos için yayımlandı. Yine birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla BİM raflarında yer alacak. Regal derin dondurucu öne çıkan ürüb olurken, tost makinesi, blender seti, 3 boy valiz, mutfak gereçleri ve temizlik ürünleri de dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. BİM tarafından daha önce 17 Ağustos'ta uygun fiyata iPhone 6 satışı yapılacağı duyurulmuştu. iPhone 6 ile ilgili son durum merak konusu oldu. İşte "BİM'de iPhone 6 satışı yapılacak mı?" sorusunun cevabı...

BİM, İPHONE 6 SATIŞI YAPACAK MI?

BİM'de 1889 liraya iPhone 6 satışı yapıalcağı duyurulmuştu. Ancak son yaşajnan gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iPhone çıkışının ardından getirilen ABD menşeili ürünlere ek vergi kararı sonrası, BİM'in 17 Ağustos kataloğunda iPhopne 6'nın yer almadığı görüldü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

17 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Regalin derin dondurucu 429 TL
Taş motoru 79,00 TL (6 taksit)
Kılıç testere 129,00 TL (6 taksit)
Paslanmaz çelik satır 18,50 TL
Masat 8,95 TL
Et döveceği 14,95 TL
Düdüklü tencere seti ∼5 lt. ve ∼7lt. 89,90 (6 taksit)
Kavurma tenceresi ∼28 cm 44,90 TL
Orta boy kapaklı güveç 9,95 TL
Tepsili bambu kesme tahtası 29,95 TL
Mutfak tipi çakmak 8,90 TL
Mangal 27,50 TL
Katlanır masa 49,90 TL
Esnek taşıma sepeti 42 lt. 19,95 TL
Şampuan ve saç kremi 8,95 TL
Bay/Bayan Parfüm XO 90 ml. 19,95 TL
3 bıçaklı traş bıçağı 8,95 TL
Katı sabun ışıl pırlanta serisi 150 g. 3,95 TL
Sıvı Sabun ışıl pırlanta serisi 5,95 TL
Duş jeli 7,45 TL
Flormar oje 2,45 TL
Gülşah pompalı aseton 175 ml. 3,95 TL
Queen parfümlü tuvalet kağıdı 19,95 TL
Queen havlu kağıt 15,95 TL
Parex çöp torbası 6,95 TL

 

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