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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 18 Temmuz Cuma kataloğu yayında: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM aktüel kataloğu 18 Temmuz Cuma: BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 18 Temmuz Cuma aktüel kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 18 Temmuz fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; birçok farklı kategoride alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 18 Temmuz Cuma güncel aktüel kataloğu...

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        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:14
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        BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 18 Temmuz kataloğunda; piknik malzemeleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 18 Temmuz ürünler kataloğu...

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