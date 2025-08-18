Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU | Onlarca ürün kampanyalı fiyatlarla raflara geliyor… Bu Salı BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı! Bu Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Market zinciri, onlarca ürünü cazip fiyatlarla satışa çıkarıyor. Bu Salı raflarda yerini alacak aktüel ürünler arasında gıdadan tekstile, temizlik malzemelerinden kişisel bakıma birçok ürün bulunuyor. 10 kilogramlık toz deterjan 275 TL, 50'li bulaşık makinesi kapsülü 185 TL, yüzey temizleyici 69 TL, 32'li tuvalet kağıdı 159,50 TL, makyaj fırçası ve ayna seti 169 TL'den alışverişseverlerle buluşacak. İşte, 19 Ağustos 2025 Salı günü satışa sunulacak BİM indirimli aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 14:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:58
        Alışverişseverlerin merakla beklediği BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu Salı kahvaltılık ürünlerden temizlik malzemelerine, iç giyimden makyaj malzemelerine onlarca farklı ürün kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. 500 gram dana döner, 235 TL, 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 250 TL, 12’li kağıt havlu 95 TL, maskara 109 TL, bisiklet yaka erkek atlet 195 TL, bisiklet yaka kadın atlet 179 TL’den raflarda olacak. İndirimli ürünler arasında yoğurt, sosis, salam, sucuk, kefir, yoğurt da yer alırken makyaj malzemelerinden fırça, lip balm, göz kalemi alıcılarını bekliyor olacak. İşte, 19 Ağustos 2025 BİM aktüel kataloğu!

        BİM 19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL

        Sarp Et Dana Döner 235 TL

        Yöresel Peynir Çeşitleri 59,50 TL

        Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 169,50 TL

        Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 119 TL

        Piliç Sucuk 79 TL

        Piliç Çıtır Kıtır Fileto 139 TL

        Krem Peynir 54,50 TL

        Dana Macar Salam 42,50 TL

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL

        Dardanel Ton Balığı 79 TL

        Torku Bulgur Çeşitleri 32,50 TL

        Pastavilla Bronz Kalıp Makarna Çeşitleri 39,75 TL

        Chef Alberto Lavaş Tortilla 35 TL

        Sana Margarin Klasik Paket 99,75 TL

        Cem Siyah Zeytin 175 TL

        Rinso Toz Deterjan 275 TL

        Agu Baby Bebek Bezi Paketleri (Maxi, Junior, X Large) 235 TL

        Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 185 TL

        Tuvalet Kağıdı 159,50 TL

        Kağıt Havlu 95 TL

        Yüzey Temizlik Spreyi 69 TL

        Islak Havlu 59 TL

        Komili Şampuan 85 TL

        Emici Külot Hasta Bezi 149 TL

        Günlük Hijyenik Ped 49 TL

        Makyaj Fırçası & Ayna Seti 169 TL

        Maskara 109 TL

        Makyaj Sabitleme Spreyi 129 TL

        Lip Balm 99 TL

        26 AĞUSTOS 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

