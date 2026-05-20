BİM 22 Mayıs 2026 Cuma aktüel kataloğu: Bu hafta BİM marketlere güneş kremi, plaj malzemeleri, piknik eşyaları geliyor!
BİM marketin 22 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Cuma gününden itibaren mağaza raflarında yaz sezonuna özel birçok ürün tüketicilerle buluşacak. Katalogda güneş sütü ve güneş kremi çeşitlerinden bronzlaştırıcı güneş yağına, aloe vera jel ve sıkılaştırıcı vücut losyonundan plaj havlusuna kadar pek çok kişisel bakım ürünü yer alıyor. Ayrıca termo izolasyonlu çanta, termo piknik çantası, plaj hasırı, taşınabilir plaj çadırı, plaj şemsiyesi ve katlanır mangal gibi yaz ve kamp ürünleri de dikkat çekiyor. Teknoloji ve ev yaşam kategorilerinde ise elektrikli bisiklet, ankastre set, çelik termos ve güneş gözlüğü çeşitleri ön plana çıkıyor. İşte BİM 22 Mayıs Cuma aktüel afişi ile haftanın öne çıkan ürünleri haberimizde…
BİM 22 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Termo İzolasyonlu Çanta (Lamine kumaş, ~25 L, saplı ve fermuarlı): 419,00 TL
Termo Piknik Çantası (~25 L, ~25x30x30 cm): 199,00 TL
Termo Piknik Çantası (~15 L, ~20x27x27 cm): 179,00 TL
Termo Piknik Çantası (~8 L, ~21x30 cm): 159,00 TL
Piknik Hasırı (~150x210 cm, kenarı biyeli): 349,00 TL
Piknik Hasırı (~120x180 cm, kenarı biyeli): 249,00 TL
Plaj Hasırı (~70x180 cm, kenarı biyeli): 169,00 TL
Pvc Masa Örtüsü (~140x180 cm): 159,00 TL
Mutfak Önlüğü (~63x78 cm): 149,00 TL
Semaver (4,5 L, 430 krom çelik, ideal kullanımı 4 L): 1.390,00 TL
Mangal Katlanır Sehpa (30x50 cm, 304 krom çelik ızgara): 990,00 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan (Galvaniz gövde, en: 27 cm, boy: 40 cm, yükseklik: 20 cm): 795,00 TL
Şiş Çöp Adana (450 g, 304 krom çelik, 3'lü / 6'lı): 279,00 TL
Mangal Kömürü Briket (~5 kg): 275,00 TL
Tutuşturucu Jel (~1 L): 69,00 TL
Çıra Doğal Reçineli (~140 g): 27,00 TL
Mangal Yelpazesi (Farklı renklerde): 12,50 TL
Katlanabilir Plaj Yatağı (~50x145x2 cm): 399,00 TL
Maisonette Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm, %100 Pamuk): 219,00 TL
Maisonette Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm, %100 Pamuk): 349,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm): 189,00 TL
Dagi Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm): 169,00 TL
Fitilli Plaj Havlusu (~70x140 cm): 149,00 TL
Dagi Peştamal (~90x170 cm): 159,00 TL
Jakarlı Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL
Müslin Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL
Armürlü Peştamal (~80x160 cm): 119,00 TL
Panço Çocuk (~60x120 cm): 219,00 TL
Dagi Plaj Çantası (~33x50x15 cm, astarlı, fermuarlı): 349,00 TL
Hasır Kol Çantası Kadın (~44x28 cm, askı ölçüsü ~68 cm): 349,00 TL
Jüt Plaj Çantası (~50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 199,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası (~50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 189,00 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü (Uv korumalı, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Kral Şakir): 149,00 TL
London Thomas Yetişkin Güneş Gözlüğü (Uv güneş ışınlarına karşı korumalı): 149,00 TL
Kep Şapka Kadın-Erkek (%100 Pamuk): 89,00 TL
Plaj Giyim ve Deniz Şortları
Dagi Kadın Elbise (Standart beden, %100 Viskon): 549,00 TL
Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu (M, L): 359,00 TL
Dagi Erkek Deniz Şortu (Su itici kumaş): 299,00 TL
Lotto Erkek Diz Altı Deniz Şortu (L, XL, astarlı, su itici kumaş): 299,00 TL
Baskılı Erkek Deniz Şortu (Bordo L, Mavi M, su itici kumaş): 179,00 TL
Erkek Çocuk Deniz Şortu (Kırmızı 3/4 yaş, Mavi 5/6 yaş, astarlı, su itici kumaş): 139,00 TL
Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti: 599 TL
Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi: 699 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz: 479 TL
Intex Çocuk Şişme Renkli Havuz (132 L): 425 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz (Küçük): 259 TL
Intex Benim İlk Havuzum: 199 TL
Aqua Line Fileli Deniz Yatağı: 399 TL
Intex Klasik Renkli Şekilli Deniz Yatağı: 269 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (107 cm): 289 TL
Intex Neon Renkli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Lastik Desenli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (Küçük - 51 cm): 89 TL
Intex Sevimli Hayvanlar Şekilli Deniz Simiti: 199 TL
Intex Figürlü Deniz Simiti: 169 TL
Intex Hacıyatmaz: 329 TL
Intex Deniz Topu: 85 TL
Intex Renkli Desenli Deniz Topu: 99 TL
Actifoam Ocean Yüzme Tahtası: 299 TL
Intex Desenli Çocuk Deniz Yeleği: 150 TL
Intex Sarı Deniz Yeleği: 289 TL
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL
RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike (Siyah / Gri / Mavi renk seçenekleriyle): 25.000,00 TL
Kumtel Ankastre Setler (Ocak + Davlumbaz + Fırın)
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950,00 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550,00 TL
Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri
Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (KEY 310 D - 95 Litre): 9.900,00 TL
Fakir Silvino El Blenderı Siyah (900 Watt): 890,00 TL
The Ebby Pompalı Basmalı Çelik Termos (~4 L): 2.129,00 TL
The Ebby Komple Çelik Termos (~3 L): 1.199,00 TL
North Pacific Plaj Şemsiyesi (~200 cm, UV Korumalı): 949,00 TL
Sisus Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 Kişilik): 649,00 TL
Kamp Sandalyesi (Taşıma çantalı, telefon ve bardak bölmeli): 349,00 TL
Mounty Plaj Sandalyesi (Katlanabilir tasarım): 349,00 TL
Plastik Şemsiye Bidonu (~20 L): 299,00 TL
Hawa Şemsiye Sabitleme Aparatı: 89,00 TL
Kamp ve Bahçe Mobilyaları
Mounty Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti (4 adet tabure dahil): 2.199,00 TL
Mounty Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi (Barbie / Hot Wheels): 359,00 TL
Plaj ve Bahçe Oyun Setleri
Aqua Line Ayak Pompası (~23x15 cm): 249,00 TL
Piccolo Mondi Oyuncak 2'li Tenis Seti Çocuk: 229,00 TL
Intex El Pompası (~29 cm): 199,00 TL
MGS Plaj Oyun Kovası Seti (+3 Yaş): 149,00 TL
North Pacific Badminton Seti (2 Raket, 3 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Plaj Raketi 2'li (2 Raket, 1 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Catchball Seti: 119,00 TL
Yazlık Çocuk Oyuncakları ve Aksesuarlar
Piccolo Mondi Elektronik Oyuncak Su Atıcısı: 655,00 TL
Piccolo Mondi Hayvan Figürlü Su Atıcısı: 179,00 TL
Piccolo Mondi Süngerli Su Atıcı: 149,00 TL
Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncağı: 119,00 TL
Piccolo Mondi Karma Su Plaj Oyuncakları: 99,00 TL
Lelta Oyuncak Deniz Kızı Bebek: 79,00 TL
Naturalove Toka Seti (4'lü): 75,50 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Tekli Köpük Balon: 17,50 TL
LG 55" 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart TV (55NANO80A6B): 30.990,00 TL
TCL 43" Full HD QLED Android TV (43S5K): 14.900,00 TL
Xiaomi Redmi 15C 5G (256 GB) Cep Telefonu: 13.490,00 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu (6GB/128GB): 11.790,00 TL
Nokia HMD Tuşlu Cep Telefonu (105 2023 LEDA / TA-1557): 1.990,00 TL
Ofis ve Ticari Cihazlar
HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı: 7.900,00 TL
Para Sayma Makinesi (TL Toplam Tutar Sayar): 3.750,00 TL
Polosmart Parti Speaker: 1.190,00 TL
Polosmart Soundbar: 899,00 TL
Kreuzer Plak Tasarımlı Bluetooth Speaker: 599,00 TL
Forever İpli Masa Lambası: 599,00 TL
Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı: 444,00 TL
House Pratik Tv Arkası Led Aydınlatma: 299,00 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 33 TL
Buzluk Termos (24 L): 999 TL
Buz Aküsü: 25 TL
Okyanus Home 21 Parça Piknik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri (Mikrodalga uyumlu): 35 TL
Kapaklı Saplı Kek/Börek Fanusu: 109 TL
Oval Saklama Kabı Seti (3'lü): 199 TL
Yuvarlak Pasta/Kek Taşıma Kabı: 109 TL
Katlı Yemek Taşıma Kabı: 199 TL
Cam Derin Kase (24 cm): 125 TL
Çay Tabağı / Çay Kaşığı Çeşitleri: 55 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi (3'lü): 249 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı: 69 TL
Chef's Kapaklı Kavurma Sacı (32 cm): 549 TL
Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti (12'li): 399 TL
Çok Amaçlı Kulplu Sepet: 135 TL
Benante Hasır Örme Sunumluk (30 cm): 200 TL
Makas Seti (3'lü): 109 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi: 45 TL
Bambu Şiş (Büyük boy): 9,50 TL
Bambu Şiş (Küçük boy): 7,95 TL