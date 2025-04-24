BİM 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim aktüel 25 Nisan 2025 kataloğu içerisinde; Bellina 125 cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL, Skyjet Ecocar5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL'den satışa çıktı. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
BİM ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim var. 25 aktüel 2025 BİM indirimli ürünlerde bu hafta RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL, RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.900 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu listesi
BİM AKTÜEL 25 NİSAN 2025 KATALOĞU
Oppo A60 8GB/128GB Cep Telefonu 9.250 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 18.950 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell TV 25.000 TL
7HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL
Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL
Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL
Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL
Buharlı Ütü 2.190 TL
Bellina 125 cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL
Skyjet Ecocar5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.900 TL