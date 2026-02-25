BİM 27 Şubat aktüel kataloğu: BİM marketlerde bu Cuma hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM marketlerinde bu Cuma hangi ürünlerin satışta olacağı belli oldu. BİM 27 Şubat aktüel kataloğunda yer alan teknolojik aletlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına, kişisel bakım ürünlerinden ısıtıcılara kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM 27 Şubat Cuma aktüel broşürü...
BİM 27 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Cuma BİM marketlerinde kahve makinesi, televizyon, şarjlı süpüge, şömine ısıtıcı, şarjlı pipetli blender, basamaklı merdiven, speaker, porselen tabak, saklama kabı, düdüklü tencere, tava, battaniye, spor çantası, kadife organizer gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 27 Şubat aktüel broşürü haberimizde...
