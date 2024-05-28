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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM, A101, ŞOK'ta bu hafta neler var? BİM, A101, ŞOK 28-31 Mayıs 2024 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler

        BİM, A101 ve ŞOK'ta bu hafta neler var? 28-31 Mayıs 2024 aktüel kataloğu

        BİM, A101 ve ŞOK marketlerin haftalık aktüel katalogları yayınlandı. Bu hafta yine farklı kategorideki birçok ürün raflardaki yerini aldı. Üç zincir marketinde bu hafta; beyaz eşya, mobilya, koltuk, ev tekstili, küçük ev aletleri gibi birçok ürün var. İşte, BİM, A101 ve ŞOK 2-31 Mayıs aktüelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:00
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        1

        Her hafta A101, BİM ve ŞOK zincir marketleri aktüel katalogları yayınlıyor. Bu hafta üç markette birçok ürün satışta! 28-31 Mayıs tarihleri arasında raflarda olan indirimli ürünler arasında; beyaz eşya, kanepe, televizyon, küçük ev aletleri gibi birçok eşya var. İşte, BİM, A101 ve ŞOK 2-31 Mayıs aktüelleri...

        2

        BİM 28-31 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

        Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

        2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL

        4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL

        Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL

        4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

        BİM 28-31 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

        Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

        Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

        Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

        Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

        Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

        Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL

        BİM 28-31 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        A101 30 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Arzum multi blender seti 1.799 TL

        Homend kahve makinesi 1.399 TL

        Kiwi elektrikli süpürge 2.199 TL

        Aprilla saç kesme makinesi 299 TL

        A101 30 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Çift kişilik baza ve başlık seti 7.199 TL

        Vega komodin varna meşe 599 TL

        Auro Pocket yaylı yatak 5.699 TL

        A101 30 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Kagu flavia köşe takımı 7.999 TL

        Kagu corner 5 farklı modül 10.999 TL

        Kagu ruby mutfak masa sandalye 3.599 TL

        ŞOK 29 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ŞOK 29 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Macromax tablet mop 199 TL

        Tek kapaklı 8 bölmeli dolap 999 TL

        Permolit 449 TL

        Merdiven 599 TL

        ŞOK 29 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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