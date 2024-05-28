BİM, A101 ve ŞOK'ta bu hafta neler var? 28-31 Mayıs 2024 aktüel kataloğu
BİM, A101 ve ŞOK marketlerin haftalık aktüel katalogları yayınlandı. Bu hafta yine farklı kategorideki birçok ürün raflardaki yerini aldı. Üç zincir marketinde bu hafta; beyaz eşya, mobilya, koltuk, ev tekstili, küçük ev aletleri gibi birçok ürün var. İşte, BİM, A101 ve ŞOK 2-31 Mayıs aktüelleri...
Her hafta A101, BİM ve ŞOK zincir marketleri aktüel katalogları yayınlıyor. Bu hafta üç markette birçok ürün satışta! 28-31 Mayıs tarihleri arasında raflarda olan indirimli ürünler arasında; beyaz eşya, kanepe, televizyon, küçük ev aletleri gibi birçok eşya var. İşte, BİM, A101 ve ŞOK 2-31 Mayıs aktüelleri...
BİM 28-31 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL
Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL
2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL
4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL
Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL
4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL
BİM 28-31 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
Fakir Tost Makinesi 1.599 TL
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL
Kumtel Mini Fırın 1.199 TL
Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL
BİM 28-31 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
A101 30 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Arzum multi blender seti 1.799 TL
Homend kahve makinesi 1.399 TL
Kiwi elektrikli süpürge 2.199 TL
Aprilla saç kesme makinesi 299 TL
A101 30 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Çift kişilik baza ve başlık seti 7.199 TL
Vega komodin varna meşe 599 TL
Auro Pocket yaylı yatak 5.699 TL
A101 30 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kagu flavia köşe takımı 7.999 TL
Kagu corner 5 farklı modül 10.999 TL
Kagu ruby mutfak masa sandalye 3.599 TL
ŞOK 29 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Macromax tablet mop 199 TL
Tek kapaklı 8 bölmeli dolap 999 TL
Permolit 449 TL
Merdiven 599 TL