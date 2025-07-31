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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi Ağustos aktüelleri yayınlandı! Ağustos ayında aktüellerde hangi ürünler var? (Haftalık güncel aktüel katalogları)

        BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Ağustos aktüelleri yayınlandı! Ağustos ayında aktüellerde hangi ürünler var?

        BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Market tüketicilere özel hazırladıkları aktüel ürün kataloglarını yayımladı. Ağustos ayında geçerli olacak aktüellerde; ev tekstilinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik ürünlere ve okul malzemelerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Zincir marketlerin bu haftaki güncel aktüel ürün listeleri, ihtiyaçlara yönelik çeşitli alternatifler sunuyor. İşte A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Market'in bu haftaki indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:54
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        1

        BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        2

        BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        3

        BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        4

        BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        5

        BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        6

        A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        7

        A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        8

        A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        9

        A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        10

        ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        11

        ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        12

        ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        13

        ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        14

        ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        15

        ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        16

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        17

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        18

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        19

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        20

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        21

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        22

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        23

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        24

        Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

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