BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Ağustos aktüelleri yayınlandı! Ağustos ayında aktüellerde hangi ürünler var?
BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Market tüketicilere özel hazırladıkları aktüel ürün kataloglarını yayımladı. Ağustos ayında geçerli olacak aktüellerde; ev tekstilinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik ürünlere ve okul malzemelerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Zincir marketlerin bu haftaki güncel aktüel ürün listeleri, ihtiyaçlara yönelik çeşitli alternatifler sunuyor. İşte A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Market'in bu haftaki indirimli ürünleri…
BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli
A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli
A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli
A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli
ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli
Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli
Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli
Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli
Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli
Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli
Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli