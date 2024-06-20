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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 21 Haziran Cuma indirimleri: 21 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ve indirimli ürünler yayınlandı!

        21 Haziran 2024 BİM aktüel kataloğu yayınlandı!

        BİM'in güncel kataloğu ve fiyat listesi, alışveriş takipçilerinin gündeminde. BİM'in bu haftaki Haziran ayına özel aktüel ürünleri, raflarda yerini alarak alıcılarını bekliyor. Haftanın fırsat ürünlerini alışveriş tutkunları için haberimizde derledik. İşte BİM'in aktüel kataloğundaki 21 Haziran indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:19
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        1

        BİM aktüel ürünleri 21 Haziran Cuma günü için de yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, kozmetik malzemelere bir çok aktüel ürün alıcılarını bekliyor. İşte BİM 21 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL KATALOĞU

        İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

        Mega Kutulu Hurç 105 TL

        Mega Hurç 69 TL

        Akordion Maxi 32,50 TL

        12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32,50 TL

        Mini Hurç 39,50 TL

        3

        Senna 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 12.999 TL

        Senna 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 10.999 TL

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

        4

        Philips Air Fryer HD9650/90 5.999 TL

        Philips Buhar Kazanlı Ütü HI5920/20 4.499 TL

        Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

        5

        Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL

        Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

        Smart Drone 1.299 TL

        Işıklı Paten 499 TL

        Işıklı Mini Scooter 599 TL

        Kaykay 299 TL

        Katlanır Sehpa 349 TL

        6

        Buzluk Termos 1.399 TL

        Musluklu Termos 299 TL

        Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

        Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

        Termo Piknik Çantası 159 TL

        Termo Piknik Çantası 139 TL

        Bölmeli Tava 229 TL

        Mangal Kömürü 99 TL

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