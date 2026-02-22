Canlı
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 24-25 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel fiyat listesi

        BİM aktüel 24-25 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM'de bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. BİM 24-25 Şubat 2026 kataloğunda; yatak çeşitleri, teknolojik aletler, tekstil ürünleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri dikkat çekti. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünler listesi...

        Giriş: 22.02.2026 - 20:40
        BİM 24-25 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu kapsamda, "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünle indirime girdi?" soruları gündemdeki yerini aldı. BİM'de bu hafta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 24-25 Şubat 2026 kataloğu ve fiyat listesi...

