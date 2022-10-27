BİM 28 Ekim cuma gününe özel aktüel katoluğunu alışverişsevelerin hizmetine sundu. Her salı ve cuma günleri BİM kataloğunda yeni fırsat ürünleri raflardaki yerini alıyor. Bu hafta BİM'de; derin dondurucudan, dijital mutfak tartısına, su bardaklarından, mama sandalyesine daha birçok ürün satışta olacak. İşte 28 Ekim Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu...