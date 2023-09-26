Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam BİM aktüel 29 Eylül 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta yeni BİM indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi

        BİM aktüel 29 Eylül 2023 kataloğu çıktı! Yeni BİM indirimli ürünler kataloğu

        BİM 29 Eylül 2023 aktüel kataloğu çıktı. BİM marketlerde her hafta cuma günü sınırlı sayıda pek çok indirimli ürün satışa çıkıyor. Bu hafta yeni BİM kataloğunda; araç içi telefon tutucu 69 TL, LG 55" UHD Smart TV 16.999 TL, dijital air fryer 2.299 TL, filtre kahve makinesi 1.799 TL'den müşterisi ile buluşacak. İşte, 29 Eylül 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, oyuncaktan araç içi aksesuarlarına kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 29 Eylül 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...

        29 EYLÜL 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL

        Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL

        Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL

        Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL

        Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL

        Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL

        Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL

        Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL

        Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL

        Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL

        House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL

        Polosmart Aux Girişini Bluetooth’a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL

        Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL

        Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL

        Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL

        2

        Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL

        Articolo Anı Albümü 129 TL

        Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL

        Cars Oyuncak Araba 39,50 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL

        Woody Ahşap Bloklar 179 TL

        Twist And Turn Oyunu 189 TL

        Oyuncak Tamir Seti 49 TL

        MGS Oyuncak Süpürge 89 TL

        MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL

        3

        LG 55" UHD Smart TV 16.999 TL

        Nordmende 55' UHD Android TV 10.999 TL

        Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL

        Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL

        Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL

        Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL

        Çantalı Dikiş Seti 49 TL

        Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

        Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL

        Maisonette El Havlusu 19,50 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL

        Kırlent Kılıfı 37,50 TL

        Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL

        4

        Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL

        Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL

        Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL

        Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

        Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL

        Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL

        Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL

        Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL

        Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL

        Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL

        Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL

        Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL

        Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL

        Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL

        5

        Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL

        Colorina Pasta Servis Seti 209 TL

        Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL

        Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL

        Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL

        Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL

        Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL

        Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL

        Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL

        Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL

        Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL

        Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL

        Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL

        Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL

        Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL

        Çırpıcı Set 32,50 TL

        Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

        Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL

        Lav Kase 12,50 TL

        Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz