BİM aktüel kataloğu 2-5 Temmuz 2024: Bu hafta BİM'e kamp malzemeleri ve ATV geliyor!
BİM'e bu hafta birçok ürün geliyor; kamp malzemeleri, ATV, plaj eşyaları ve küçük ev aletleri gibi... Peki, bu hafta BİM'de başka neler var? İşte, 2-5 Temmuz 2024 BİM aktüel kataloğu...
BİM aktüel kataloğu 2-5 Temmuz 2024... BİM'e bu hafta yine birçok kategoride ürün geliyor. Kampseverlerin özellikle tercih edeceği birçok kamp malzemesi ve ATV de satışa çıkacak ürünler arasında. İşte, BİM 2-5 Temmuz aktüeli...
BİM 2-5 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU 2024
Tefal Wok Tava 549 TL
Tefal Simplicity Tava 349 TL
Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL
Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL
Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL
Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL
Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL
Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL
Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL
Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Verandalı Çadır 3.799 TL
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL
Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL
Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL
Hareket Sensörlü Lamba 99 TL
Ares Rattan Koltuk 499 TL
Regnum Örgü Koltuk 399 TL
43'' FHD Android TV 6.499 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL
Taşınabilir Soğutucu 499 TL
Masaüstü Fan 329 TL
Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL
Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL
APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL
BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?
Kadın Şortlu Takım 185 TL
Kadın Kapri Takım 235 TL
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL
Erkek Şort 129 TL
Erkek Kapri 129 TL
Fırın Eldiveni 34,50 TL
Mutfak Önlüğü 55 TL
Yüz Havlusu 55 TL
El Havlusu 24,50 TL
Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Orta Boy Sepet 75 TL
Bardak Altlığı 12,50 TL
Küçük Boy Sepet 49 TL
Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL
Orta Boy Saplı Sepet 139 TL
Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL
Kadın Kapri Takım 235 TL
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL
Erkek Şort 129 TL
Erkek Kapri 129 TL
Fırın Eldiveni 34,50 TL
Mutfak Önlüğü 55 TL
Yüz Havlusu 55 TL
El Havlusu 24,50 TL
Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Su Emici Paspas 59 TL
Amerikan Servis 49 TL
Büyük Boy Sepet 85 TL
Orta Boy Sepet 75 TL
Bardak Altlığı 12,50 TL
Küçük Boy Sepet 49 TL
Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL
Orta Boy Saplı Sepet 139 TL
Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL
Esnek Saplı Mop 189 TL
Makarna Uçlu Mop 179 TL
Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL
2 Katlı Şampuanlık 89 TL
Tek Fiyat Fırça 59 TL
Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL
Saplı Saklama Kabı 59 TL
Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL
Su Kovası 10 Litre 59 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL
Organizer Çeşitleri 35 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL
Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL