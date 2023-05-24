BİM aktüel kataloğu her hafta Salı ve Cuma günü yayınlanmaya devam ediyor. Beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, plaj ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün 26 Mayıs Salı gününden itibaren satışa çıkıyor. 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çekti. İşte 26 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...