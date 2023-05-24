Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! İşte 26 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Mayıs Salı özel ürünlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflardaki yerini alan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor. İşte 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    BİM aktüel kataloğu her hafta Salı ve Cuma günü yayınlanmaya devam ediyor. Beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, plaj ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün 26 Mayıs Salı gününden itibaren satışa çıkıyor. 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çekti. İşte 26 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    23 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

    Mangal Kömürü 140,00 TL

    Sucuk Izgaralık Dilimli 59,75 TL

    Kangal Sucuk 87,75 TL

    Poşet ve Değirmen Kaya Tuzu 29,50 TL

    Patates İncir Çıtır 44,50 TL
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    BİM 26 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

    Nofrost Buzdolabı 8.499,00 TL

    Buzdolabı 6.699,00 TL

    Nofrost Buzdolabı 7.999,00 TL

    Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

    Bulaşık Makinesi 5.199,00 TL
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    Turbo Çift Can Ankastre Set Siyah 4.499,00 TL

    Turbo Çift Can Ankastre Set Beyaz 4.499,00 TL

    Sürgülü Aspiratör 549,00 TL

    Android TV 4.199,00 TL

    Mega Kutulu Hurç 65,00 TL

    Mega Hurç 39,75 TL
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça SEti 269,00 TL

    Çelik Tava 119,00 TL

    Kızartma Tenceresi 129,00 TL

    Sahan 79,00 TL

    Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 159,00 TL

    Çerezlik Seti 109,00 TL
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    Şişme Havuz 199,00 TL

    Deniz Yeleği 62,50 TL

    Hacıyatmaz 99,00 TL

    Top Yakalama Seti 59,00 TL

    Aynalı Yüzücü Gözlüğü 109,00 TL

    Çelik Termos 219,00 TL

    Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129,00 TL
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    Torba Çift Cam Ankastre Seti Siyah 4.499,00 TL

    Torba Çift Cam Ankastre Seti Beyaz 4.799,00 TL

    Sürgülü Aspiratör 549,00 TL

    Android TV 4.199,00 TL
  • BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet var! 26 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    Nofrost Buzdolabı 8.499,00 TL

    Buzdolabı 6.699,00 TL

    Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

    4 Programl Bulaşık Makinesi 5.199,00 TL

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.