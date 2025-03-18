BİM aktüel ürünler 18 Mart 2025: BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli?
Yeni haftanın BİM kataloğu belli oldu. 18 Mart'tan itibaren BİM indirimlerinde Tuvalet Kağıdı 48'li 275 T, Kağıt Havlu 16'lı 165 T, Bebek Bezi Fırsat Paketi 325 TL, Sıvı Sabun 4 L 75 TL, Islak Havlu 29 TL'den satışa çıktı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Mart 2025
18 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL, Gedik Piliç Döner 700 g 159 TL, Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL, Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 85 TL’den BİM indirimleri satışı başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM 18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
Gedik Piliç Döner 700 g 159 TL
Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g 85 TL
Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 259 TL
Ülker Çikolatalı&Orman Meyveli Soslu Red Velvet Kekli Yaş Pasta 395 g 275 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 79 TL
Ülker Chocobis Bisküvili Çikolata 137 g 99 TL
Eti Antep Fıstıklı Kremalı Çikolata Bar 50 g 69 TL
Hasata Basmati Pirinç 69,50 TL
Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
Hasata Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL
Cem Yeşil Kırma Zeytin 115 TL
İnci Siyah Zeytin 169 TL
Hasata Niğde Kiraz Barbunya 47,50 TL
Gesaş Pekmez 380 g 39,75 TL
Gesaş Tahin 300 g 39,75 TL
İpek Köy Domates Salçası 1650 g 84,50 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g 295 TL
Karali Rize Siyah Çay 1000 g 129 TL
Kristal Hurmalı Kola 1,5 L 39,50 TL