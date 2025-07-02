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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 4 Temmuz 2025 Cuma indirimleri! Akisyon kamerası geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 4 Temmuz 2025 Cuma indirimleri! Akisyon kamerası geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 4 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma gününden itibaren BİM kataloğunda X3 aksiyon kamerası 14.500 TL, LG 55'' TV 29.900 TL, Samsung Galaxy S21 FE cep telefonu 15.990 TL, çay Makinesi 1.490 TL, dikey süpürge 1.590 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:26
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        BİM aktüel ürünler kataloğunda aksiyon kamerası yer aldı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler BİM 4 Temmuz Cuma kataloğunu inceliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler, hangi ürünler indirimli?

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        BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

        LG 55'' TV 29.900 TL

        Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

        Otomatik Temizlik Seti 349 TL

        Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

        3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

        Dikey Süpürge 1.590 TL

        Saç Kurutma Makinesi 749 TL

        Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

        12 L Aşure Tenceresi 829 TL

        Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL

        Cam Saklama Kabı 19 TL

        Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

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        Katlanır Süzgeç 39 TL

        Makyaj Organizeri 75 TL

        Fırça Çeşitleri 19 TL

        Rattan Koltuk 799 TL

        Lotus Koltuk 749 TL

        Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

        Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

        Çay Makinesi 1.490 TL

        Dikey Süpürge 1.590 TL

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