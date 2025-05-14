BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu paylaşıldı. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Cuma fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 16 Mayıs Cuma aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünler listesi...
BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. BİM'de bu cuma yeni katalog alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 16 Mayıs'ta; ankastre set, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...