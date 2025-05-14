BİM marketlerde bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. BİM'de bu cuma yeni katalog alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 16 Mayıs'ta; ankastre set, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...