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BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 5 Mayıs 2023 BİM katalog indirimli ürünleri

BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 5 Mayıs Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 5 Mayıs 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 5 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünleri

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  • BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mayıs 2023: BİM'de bu hafta çeyiz ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler listesi

    BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta pek çok farklı ve yeni ürün salı ve cuma günleri düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. Alışverişseverler için BİM 5 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini bir araya getirdik. İşte BİM aktüel kataloğu...

    BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    XXL Fastfryer 2.499 TL

    Çeyiz paketi 2.599 TL

    Mikrodalga fırın 1.299 TL

    Türk Kahve Makinesi 499 TL

    Filtre kahve makinesi closey 349 TL

    Blender seti 499 TL

    Çay makinesi 489 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mayıs 2023: BİM'de bu hafta çeyiz ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler listesi

    65 inç UHD Webos TV 9.299 TL

    55 inç UHD Webos TV 6.999 TL

    Oppo A16 4.499 TL

    Buharlı temizleme makinesi 299 TL

    A4 Dijital fotokopi kağıdı 89 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mayıs 2023: BİM'de bu hafta çeyiz ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler listesi

    Emaye tencere 229 TL

    Çift dekorlu yemek takımı 1.099 TL

    Şarjlı kişisel blender 269 TL

    Emaye karnıyarık tenceresi 239 TL

    Aurora ayaklı şekerlik 89 TL

    Aurora servis tabağı 39 TL

    Aurora büyük oval kase 109 TL
  • BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mayıs 2023: BİM'de bu hafta çeyiz ürünleri fırsatı! BİM katalog indirimli ürünler listesi

    Sıcak Hava Saç Şekillendirici 699 TL

    Kol Saati 449 TL

    Çift Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

    Saç Kurutma Makinesi 229 TL

    Epilatör 279 TL

    Bornoz 269 TL

    Titreşimli Yüz Masaj Aleti 59 TL

    Tartı Hs101 179 TL

    Pijama Takımı 159 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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