BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta pek çok farklı ve yeni ürün salı ve cuma günleri düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. Alışverişseverler için BİM 5 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini bir araya getirdik. İşte BİM aktüel kataloğu...

BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

XXL Fastfryer 2.499 TL

Çeyiz paketi 2.599 TL

Mikrodalga fırın 1.299 TL

Türk Kahve Makinesi 499 TL

Filtre kahve makinesi closey 349 TL

Blender seti 499 TL

Çay makinesi 489 TL