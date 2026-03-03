Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 6 Mart 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 6 Mart 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Mart kataloğunda Emsan stand mikser, epilasyon cihazı, saç şekillendiricileri indirimde yer alıyor. Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL'den satışa çıkıyor. Peki 6 Mart 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 6 Mart Cuma günü beyaz turbo cam ankastre seti 10.750 TL, siyah versiyonu ise 10.250 TL fiyat etiketiyle mutfağını yenilemek isteyenler için BİM marketlerde satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        2

        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 MART 2026 İNDİRİMLERİ

        Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL

        Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,250 TL

        Heifer hali ve koltuk yıkama makinesi 5,490 TL

        Heifer Power X şarjlı süpürge 6,750 TL

        Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 5,490 TL

        Heifer Chef’s mini blender 1,650 TL

        Arnica buharlı ütü 1,390 TL

        Pirantech buz başlıklı ipl lazer epilasyon cihazı 1,790 TL

        Kumtel seramik saç wag maşası 749 TL

        3

        Polosmart saç düzleştirici 590 TL

        Polosmart saç şekillendirici 549 TL

        Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,990 TL

        Heifer saç kurutma makinesi 890 TL

        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi