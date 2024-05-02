BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Mayıs BİM aktüel kataloğunda bu hafta cam ankastre set indirimde!
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Cuma günü farklı ürünleri indirim listesine koyan markette bu hafta teknolojik ürün fırsatı yer alıyor. Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi, Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Şarjlı Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın en dikkat çeken ürün arasında yer aldı. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM kataloğu ürünleri fiyat listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 3 Mayıs BİM aktüel ürünlerde neler var sorusuna yanıt arıyor. BİM'de bu hafta hırdavat ürünlerinde, ev temizlik ürünlerinde ve gıda ürünlerinde indirimler olacak. İşte yarından itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 3 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI!
Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL
GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL
Polosmart Smart Tartı 329 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL
Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL
Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7.299 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL