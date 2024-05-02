BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Mayıs BİM aktüel kataloğunda bu hafta cam ankastre set indirimde! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Cuma günü farklı ürünleri indirim listesine koyan markette bu hafta teknolojik ürün fırsatı yer alıyor. Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi, Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Şarjlı Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın en dikkat çeken ürün arasında yer aldı. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM kataloğu ürünleri fiyat listesi...

Habertürk Giriş: 02.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:43 facebook

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