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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3 Mayıs BİM aktüel kataloğunda bu hafta cam ankastre set indirimde! - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Mayıs BİM aktüel kataloğunda bu hafta cam ankastre set indirimde!

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Cuma günü farklı ürünleri indirim listesine koyan markette bu hafta teknolojik ürün fırsatı yer alıyor. Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi, Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Şarjlı Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın en dikkat çeken ürün arasında yer aldı. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM kataloğu ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:43
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        BİM aktüel ürünler kataloğu
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        BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 3 Mayıs BİM aktüel ürünlerde neler var sorusuna yanıt arıyor. BİM'de bu hafta hırdavat ürünlerinde, ev temizlik ürünlerinde ve gıda ürünlerinde indirimler olacak. İşte yarından itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM 3 MAYIS 2024 AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI!

        Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2.999 TL

        Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

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        Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

        GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL

        Polosmart Smart Tartı 329 TL

        Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

        Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL

        Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL

        Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.999 TL

        Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7.299 TL

        4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL

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