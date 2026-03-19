BİM KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

BİM haftanın yedi günü müşterilerine hizmet sunan bir hipermarket zinciridir. BİM saat 09.00’da açılmaktır. Çalışanlar öğle molası gibi bir hizmetten yararlanmaz çünkü vardiyalı olarak çalışırlar. Bu sebeple öğle vakti mağazanın kapanması gibi bir durumdan söz edemeyiz.

BİM saat 21.00’da hizmete son vermektedir. Gün boyu hizmet sunan mağaza sadece Cuma günleri cuma namazı saatleri kapalıdır. Bunun dışında hafta sonu ya da öğle vakti mağaza açıktır.