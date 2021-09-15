Perakende zinciri Bim, bisküvi ve şekerleme üretimi yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirket kurmak için işlemlere başladığını açıkladı.
Firmadan dün akşam KAP'a gönderilen bildirimde şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."
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