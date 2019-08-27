Bimeks çalışma saatleri 2019

Bimeks, 1990 yılında Kadıköy Mühürdar'daki küçük bir dükkanda ticari faaliyetlerine başlayan, Türkiye'nin ilk teknoloji ürünleri perakende şirketi. 1990 yılında Mehmet Murat Akgiray ve Ahmet Vedat Akgiray kardeşler tarafından kuruldu.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte şirket; bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünleri satmaya başladı. 2011 yılının Nisan ayında halka açılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ilk teknoloji perakende şirketi oldu. Toplam cirosu 2011 yılında 396 milyon TL olan Bimeks, Eylül 2013'te büyük bir satın almaya giderek Dixons Retail PLC'ye ait olan Electro World'ün Türkiye kolunun %100'ünü satın aldı.

Kasım 2013'te ise, Electro World ile birleşmiş ve Electro World, Türkiye'deki mağazalarının tamamını Bimeks'e devretti. Böylece Electro World'ün Türkiye'deki faaliyetleri tamamen son bulmuş oldu. Ardından Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji perakende zinciri Fransız Darty'nin ise Türkiye'deki mağazalarından 28'ini satın alarak bünyesine kattı.

BİMEKS MESAİ SAATLERİ 2019

Bimeks hafta içi her gün sabah 10.00’da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Bimeks şubeleri öğle arası molası vermemektedir. Bimeks, hafta sonları, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermektedir.

BİMEKS ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bimeks Genel Müdürlüğü; Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Caddesi No: 62 Daire: 3 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Bimkes Çağrı Merkezine, 0850 222 50 22 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.