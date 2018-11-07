Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'da toplam 1,000 MW kapasiteli dört RES kurulması amacıyla (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) YEKA yarışması açtı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, her bir yarışma için, yarışma başlangıç tavan fiyatı kWh başına 5.50 dolar-sent olacak. YEKA kapsamında elektrik enerjisi alım süresi 15 yıl olarak belirlendi.

7 MART'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Söz konusu illerin her birinde 250 MW kapasiteli olarak kurulması öngörülen RES yarışması için 7 Mart 2019'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin bir yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 2.5 milyon dolar, yarışmanın kazanılması halinde ise 10 süreli ve 12.5 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunulması gerekiyor. Yarışmalara tüzel kişiler, iş ortaklıkları ve konsorsiyumlar başvurabilecek.

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