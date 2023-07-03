Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Gazetecilere konuşan Ustaoğlu, "Bir endüstriyel temizlik işletmemizde, sabah bir patlama meydana geliyor. Arkadaşlarımız derhal olay yerine geliyor; tüm 112 ve AFAD ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. Burada bir buhar kazanının patlaması sonucu binada ağır hasar meydana geliyor. 35 yaşlarında 1 kişiyi kaybettik. Tespitlere göre herhangi bir yaralımız yok. Savcımız da olay yerine geldi. Detaylı şekilde patlamanın nedenini araştıracağız. Yabancı uyruklu kişinin günübirlik buraya gelen bir vatandaş olduğu tespiti yapıldı. Detaylı çalışmayı arkadaşlarımız yapacak. Çevre binalarda hafif etkisi olmuş" dedi.