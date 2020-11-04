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Hasar tespiti nasıl yapılır? Sorusu İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından merak konusu oldu. Peki, İzmir'de hasar tespiti başvurusu nereye yapılır?

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İzmir'de bina hasar tespiti nasıl yapılır? Sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bina hasar tespiti başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde...

BİNA HASAR TESPİTİ NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası afetin binaya verdiği hasarı, dünyanın her yerinde olduğu gibi gözlemsel olarak değerlendiriyor, sınıflandırılmasına yönelik hasar tespit işlemlerini yürütüyor.

İZMİR BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

30.10.2020 İzmir Depremi’nde hasar alan ve hasarlı olmasından şüphelendiğiniz binalarınıza, Bina Hasar Tespiti yaptırmak istediğiniz takdirde aşağıda yer alan kurumlara başvuru yapılabilmektedir.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Hattı

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi 444 40 35 Hemşehri İletişim Merkezi

3- İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Santral - 0232 341 6800

4- Bayraklı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan hasar tespit başvuru masaları

Ayrıca, DASK Deprem Sigortası olanlar, dosya açtırmak ve ödemeye esas hasar tespiti yaptırmak için Alo 125’i arayarak bilgi alabilirler.

Binalarında, evlerinde hasar tespiti yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa sonucu öğrenmek isteyen üyelerimiz hasartespit.csb.gov.tr adresinden TC Kimlik No veya adres bilgileri ile sorgulama yapabilirler.

Binaların tespit edilen hasarları askıya çıkıyor

Hasar tespit sürecinde binalara verilen hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılmasına ilişkin verilen değerlendirme raporları sonuçları, muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılacak.

Vatandaşlar, açıklanan sonuçlara, askıya çıktığı gün itibarıyla 30 günlük yasal sürede AFAD İl Müdürlüğüne ya da kaymakamlıklara dilekçeyle itiraz edilebilecek.

Acil yıkılacak binalar ilan edildikten sonra 3 gün içerisinde kat maliklerinin itirazı olursa tekrar inceleme yapılacak, tekrar acil yıkılacak kararı verilirse ya da itiraz olmazsa bu binaların, yetkili kurumlarca yıkımları gerçekleştirilecek.

Ayrıca fen ve sanat kurallarına göre güçlendirmesi veya onarımı mümkün olan yapıların 1 yıl içerisinde tadilatı yapılarak oturulmasına müsaade edilecek. AFAD İl Müdürlüğünce binaların hasar durumuna göre acil yardım, kira yardımı, çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapılacak.

Bakanlık, artçı sarsıntılar devam ettiği için, vatandaşların, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar evlerine girmemelerinin daha uygun olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

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