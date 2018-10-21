TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan’da katıldığı “2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü” çalıştayında, “Özel Eğitim Kurumlarında verilen hizmetlerin geriye gitmesine asla müsaade etmeyiz” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da çeşitli açılış ve programlara katıldı. İlk olarak Özel Eğitim Kurumları Derneğinin düzenlediği “2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü” isimli çalıştayına katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, engelsiz bir Türkiye meydana getirmek için başlatılan çalışmaların insan kaynağını en verimli şekilde kullanılmasına fırsat vereceğini, engelsiz Türkiye’de bilgi ve yeteneğin çok daha öne çıkacağını ve insanların fiziki yeterlilikleriyle değil, beyinleri ile öne çıkacağını kaydetti.

Her hizmetin bir cezası olduğunu belirten Yıldırım, “Bir gün bir genel müdür yardımcısını görevden aldım. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de, ‘Görevden alınması uygun değildir’ dedi. Tanıyor mu merak ettim. Randevu aldım gittim. ‘Cumhurbaşkanım bu adamı tanıyor musunuz?’ dedim. Yok dedi. ‘Peki neden böyle bir tasarrufta bulundunuz’ diye sordum. ‘Dosyasına baktırdım hiçbir şeyi yok’ dedi. ‘Ben de onun için görevden aldım’ dedim. Adam ömrü boyunca hiçbir sorumluluk almamış. Bu yüzden dosyası tertemiz" diye konuştu.

Özel Eğitim Kurumları’nın daha iyi şartlarda sürdürülebilir hizmet verebilmeleri için ihtiyaçları olduğunu belirten TBMM Başkanı Yıldırım, bu verilen hizmetin geriye gitmesine asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Binali Yıldırım’ın yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalattin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel eğitim kurumu temsilcileri katıldı.

Daha sonra Erzincan Belediye Başkanlığınca düzenlenen Mahalleliler Buluşuyor programının finaline katılan Yıldırım, ardından Millet Kıraathanesi’nin açılışını yaptı.

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