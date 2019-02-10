Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan anne Şeyma ile çocukları Zehra ve Ali Bilal Kambur için Cevizli Çınar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza Kambur ailesinin yanı sıra çöken binada yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar katıldı. Ailesini kaybeden baba Sedat Kambur, taziyeleri kabul etti.

AA'nın haberine göre, kalabalığın sokaklara taştığı namazını, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kıldı.

Kambur ailesinin cenazeleri Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.Çöken binada yapılan çalışmalar sonucu dün akşam son olarak anne Şeyma ve çocukları Zehra ile Ali Bilal Kambur'a ulaşılabilmişti. Anne ve çocuklarının birbirlerine sarılmış vaziyette bulundukları bildirilmişti.