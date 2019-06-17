Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu kıyasıya mücadele verecek. İşte Binali Yıldırım'ın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

BİNALİ YILDIRIM'IN HAYATI

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.



Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AK Parti İstanbul ve 23. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DÖNEMİ PROJELERİ

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

- 2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

- 2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

- Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

- Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

- İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

- 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

- İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

- 1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

- Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

- Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

- Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SON BAŞBAKANI

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.

TBMM BAŞKANLIĞI GÖREVİ

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ardından en fazla oyu alan ikinci aday oldu.

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etme kararının ardından 23 Haziran'da yapılacak tekrar seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı oldu.