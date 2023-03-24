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Haberler Kripto Para Binance'de spot işlemler askıya alındı
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Binance'te spot işlemler askıya alındı

Kripto para borsası Binance, platformda spot işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı

Binance'de spot işlemler askıya alındı
HABERTURK.COM

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binace'te spot işlemler geçici olarak askıya alındı.

Binance'ten yapılan açıklamada "Binance'te spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

CZ'DEN AÇIKLAMA

Binance CEO'su CZ konuyla ilgili yaptığı açıklamada eşleşme motorunda yaşanan bir sorun yüzünden işlemlerin durduğunu belirtti. Standart prosedürün parçası olarak para yatırma ve çekme işlemlerinin de durdurulduğunu söyleyen CZ hesaplardaki varlıkların güvende olduğunu ifade etti.

CZ yaşanan sorunun 30-120 dakika arasında çözülmesinin beklendiğini bildirdi.

Yaşanan sorun nedeniyle Bitcoin yarım saat içerisinde 28.106 dolardan 27.730 dolara geriledi. Ancak ardından yeniden 28.000 dolara çıktı.

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