Bingöl'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi
Giriş: 31.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:27
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda merkez ve Genç ilçesindeki arazi aramasında 1 kilo 400 gram esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ