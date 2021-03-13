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Bingöl'de feci kaza! Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 yolcu da yaralandı

Bingöl'de feci kaza! Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı
Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! 1 kişi öldü
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolunda meydana geldi. Toklular köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AID 168 otomobil, buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 12 AAE 423 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otobüsteki 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralı 2 yolcuya ise sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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