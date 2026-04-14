Habertürk
        Haberler Yaşam Bingöl'de yürütülen bilimsel çalışmayla 71 çekirge türü tespit edildi

        Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İlçin, yaptığı çalışmalar sonucunda kentte 71 çekirge türü tespit etti

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:46 Güncelleme:
        6 bin km'yi araştırdı! Bingöl'de tespit edildi

        Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İlçin, 2018 yılında Bingöl ve ilçelerinde yayılış gösteren çekirge türlerinin coğrafi dağılımını ve biyoçeşitliliğini incelemek için çalışma başlattı.

        Bu süre zarfında yaklaşık 6 bin kilometre yol katederek doğada inceleme yapan İlçin, özgün çekirge türlerine 2 bin rakım ve üzerindeki bölgelerde ulaştı.

        Yıllarca süren çalışmanın neticesinde 71 çekirge türünün tespitini yapan İlçin, bunlardan 30'unu kente özgü tür olarak kayıt altına aldı.

        Ziraat Fakültesi Entomoloji Laboratuvarı'nda muhafaza edilen çekirgeler, renkleri ve büyüklükleriyle dikkati çekiyor.

        "ÇALIŞMAMIZ BİNGÖL AÇISINDAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ GÖSTERMEKTEDİR"

        İlçin, Bingöl'ün çekirge çeşitliliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Düz kanatlı böcekler alanında çalışma yürüttüğünü ifade eden İlçin, özellikle çekirgeler üzerine yaptığı araştırmaları son yıllarda projeye dönüştürdüğünü belirtti.

        İlçin, kırsalda ve yüksek kesimlerde araştırma yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sadece Bingöl dağı eteklerinde Bingöl'e ait olan 27 tür tespit ettik. Toplamda 71 türü kayıt altına almış bulunmaktayız. Bingöl'e özgü, yeni kayıt aldığımız çekirge türü sayısı 30. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu türlerin önemli bir kısmı bitkisel üretim açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu türlerin bitkisel üretimde kayıplara neden olabileceğini ve bunlara karşı mücadele yöntemlerini üreticilerimizle paylaşıyoruz. Çalışmamız Bingöl açısından ciddi bir biyoçeşitliliği de göstermektedir."

        ÇEKİRGENİN TESPİTİNDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

        İlçin, bu çeşitliliği dijital mecrada da kayıt altına aldıklarını belirterek, "Sadece morfolojik tanımlamalar değil, yapay zeka uygulamalarıyla da teşhisleri gerçekleştirdik. Yapay zeka uygulamalarıyla bunu çok üst seviyeye getirdik. TÜBİTAK projeleriyle de şu anda bu süreci devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

        Bu çalışmayla gelecek kuşaklar için de önemli bir veri elde ettiklerine işaret eden İlçin, "Özellikle bitki zararlılarının önemli ölçüde üretim kaybına neden olduğunu söylememiz söz konusu. Önceki yıllarda da yaptığımız çalışmalar bunun önemli ölçüde olduğunu göstermektedir. Çünkü çekirge türleri en önemli zararlılar arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

        "AKÇAKARA DAĞI İLE AKÇA DAĞ ÖNEMLİ BİR LOKALİTE"

        2018 yılından bu yana pandemi dönemi hariç saha incelemesini hep sürdürdüğünü belirten İlçin, gezdiği alanların hep Bingöl'ün kırsalı olduğunu vurguladı.

        İlçin, "Tarımsal alanlarda da elde ettiğimiz türler söz konusu fakat özgün türleri daha çok 2 bin metre ve üzerindeki alanlarda elde ettik. Başta Genç ilçesinin Akçakara Dağı ve Akça Dağ (Çotla bölgesi) önemli bir lokalite diyebiliriz" dedi.

