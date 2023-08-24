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        Bingöl'de ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 22:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:27
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        Bingöl'de ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Solhan ilçesinde ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de Gıyasettin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yakınındaki Gıyasettin K'nin kardeşi Seyithan K'ye ait eve sıçradı.

        Yangın, Solhan Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle evin bir bölümünde de hasar oluştu.

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