Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Daha sonra Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Atatürk’ün sevdiği türküler öğrenciler tarafından seslendirildi ve şiirler okundu.

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